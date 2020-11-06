Срочно нужна встреча "Нормандской четверки": о чем Зеленский говорил с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. В первую очередь Зеленский выразил соболезнования в связи с недавними терактами во Франции. Но главной темой разговора был Донбасс.

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Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Обсуждая ситуацию со второй волной коронавируса, которая особенно сильно зацепила Францию, Зеленский поддержал инициативу Парижа по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Он выразил готовность оказать в этом вопросе поддержку – налаживание украинского производства защитных масок, халатов и дезинфекторов.

Отдельно Зеленский и Макрон обсудили ход выполнения парижских договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в декабре 2019 года. Украинский лидер рассказал о рекордном за все время войны перемирии.

"Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время вследствие целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены", – сказал президент Украины и добавил, что многие договоренности все еще не выполняются.

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В свою очередь Макрон поддерживает Зеленского в том, что необходимо как можно скорее провести новую встречу лидеров "Нормандской четверки", а также высоко оценивает инициативы украинского президента по достижению мира на Донбассе. Он заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции.

Собеседники не обошли стороной и скандал с Конституционным Судом. Макрон считает важными проведенные реформы, в частности в банковской сфере. А Зеленский пообещал, что не допустит уничтожения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельности Фонда гарантирования вкладов.

В конце разговора Макрон пообещал, что обязательно приедет с визитом в Киев, как только будет возможность.

Напомним, ранее на конференции в Париже с участием президента Франции и российского лидера Владимира Путина состоялся разговор о том, что Украина должна изменить свою Конституцию ради урегулирования на Донбассе. Позже Зеленский отреагировал на этот разговор Макрона и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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