Срыв перемирия на Донбассе: как далеко может зайти Путин

Ситуацию всегда надо рассматривать комплексно, ведь нынешнее перемирие – первый пункт Минских договоренностей

Угрозы срыва перемирия на Донбассе и мирного процесса в целом будут существовать до тех пор, пока Украине не удасться модернизировать Минские соглашения, сделав их выполнимыми. Такое мнение высказал сайту "Сегодня", комментируя эскалацию напряженности и обстрелы украинских позиций на Донбассе, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Ситуацию всегда надо рассматривать комплексно. Нынешнее перемирие – первый пункт Минских договоренностей. Владимир Зеленский, баллотируясь в президенты, поставил для себя задачу: прекращение войны, причем в краткие сроки. Владимир Путин взял это во внимание. И, по сути, выдвинул ультиматум Зеленскому: если Украина хочет добиться мира, то она должна выполнять тот алгоритм "Минска-2", который предлагает Россия, то есть: "выборы – особый статус Донбасса в Конституции – вывод российских войск и установление Украиной контроля над границей". Зеленскому удалось добиться перемирия. Но теперь Путин настаивает: я пошел на перемирие, вы должны пойти на выборы и изменения в Конституцию. Если Украина отказывается принимать такой алгоритм, Путин, демонстрируя, что ничего не выходит с миром, начинает убивать украинских солдат. Что сейчас и происходит", – отметил эксперт.

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По его словам, ситуация очень сложная для Украины. Как известно, глава МИД Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обстрелов на Донбассе.

А вскоре в Кремле заявили, что "обеспокоены" действиями боевиков, которые сорвали перемирие на Донбассе.

В данной ситуации, по словам Самуся, у Украины есть несколько вариантов действий.

"Первый – пойти на условия России, выполняя Минские договоренности по алгоритму Москвы. Что для нас неприемлемо. Второй – постараться убедить наших западных партнеров в том, что нужно модернизировать Минские договоренности. И, заручившись поддержкой Запада, выходить на новые, приемлемые доя нас алгоритмы. Если нам удастся продвинуть алгоритм, по которому россияне выводят свои войска, мы устанавливаем контроль над границей и уже затем проводим выборы, тогда достигнуть мира будет очень легко. В противном случае мы рискуем надолго сохранить статус-кво", – сказал эксперт.

При этом Михаил Самусь отметил, что модернизация Минских договоренностей не нужна России.

"Ей нужно, чтобы были возможности либо регулярно нагнетать обстановку, требуя от Зеленского уступок, либо заморозить конфликт и ослаблять Украину, как уже 30 лет ослабляют с помощью Приднестровья Молдову. Потому добровольно Россия на модернизацию "Минска" не пойдет – нужно действительно серьезное давление Запада", – отметил эксперт.

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Нынешняя эскалация, по словам Михаила Самуся, пребывает в контексте вышеприведенной логики Кремля.

"Москва решила надавить на Киев. Как далеко может пойти Путин именно сегодня – сказать сложно. С одной стороны, у Путина на фоне (отравления) Навального, событий в Беларуси не очень благоприятная обстановка для серьезной активизации военных действий на Донбассе. Потому не думаю, что Путину как раз сейчас нужно обострение. С другой – Кремль может решить, что целесообразно давить на Украину как раз сейчас. Но в целом, когда нужно, они очень легко могут менять интенсивность конфликта. То есть прекращать перемирие или нет, будут решать в Кремле. При этом ключевой момент: если Украина не сумеет убедить западных партнеров, что нужно вообще менять стратегический подход к переговорам с Россией, такая ситуация может продолжаться бесконечно", – сказал Михаил Самусь.

Поэтому сейчас Украина должна максимально стараться сохранить перемирие и при этом активизировать работу с Западом по вопросу модернизации Минских договоренностей, отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Украина расценивает попытки срыва перемирия на Донбассе и обстрелы со стороны оккупационных войск в воскресенье, 6 сентября, как два отдельных случая, поэтому и требует от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных различных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", – подчеркнули в ОП.

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Как сообщалось, главарь самопровозглашенной т. н. Донецкой народной республики ("ДНР") Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения Вооруженных сил Украины у линии соприкосновения на Донбассе.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, речь может идти о нанесении артиллерийского удара по украинским позициям.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко назвал заявление Пушилина провокациейи пообещал адекватный ответ.

По факту заявления Пушилина, а также участившихся обстрелов украинских позиций боевиками состоялось совещание с участием руководства украинской делегации в ТКГ и военного руководства страны.

Как отмечается в заявлении Офиса президента, "участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе".

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