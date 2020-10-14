Средства на проведение опроса 25 октября из бюджета не выделялись – Разумков

Финансы на сбор информации будут привлекаться из других источников

Президент Владимир Зеленский заявил о возможном всеукраинском опросе в день выборов. Но председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного Зеленским, не предусмотрено.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам 14 октября.

"Насколько мне известно, я думаю, что я не ошибаюсь, законы не были приняты, позволяющие проводить это именно Центральной избирательной комиссией. Проводить их на избирательных участках – также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательных участков. Как любая другая инициатива, которую мы с вами наблюдаем, когда проводятся выборы и идет экзитпол", – сказал он.

По словам Разумкова, информацию об этой инициативе должен представить сам Зеленский, а парламент к этому процессу как институт не приобщен.

"Если мы говорим о средствах, также бюджетом это не предусмотрено – государственным бюджетом или изменениями в государственный бюджет – такие вопросы не выносились. На сегодня инициатив, которые были бы зарегистрированы в качестве изменений в главный финансовый документ нашего государства, также нет. Поэтому я думаю, что будут какие-то другие пути решения его финансирования", – добавил он.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что этот опрос не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий. Общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение.

Так, 14 октября президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый из пяти анонсированных вопросов. Он касается наказания за коррупцию.

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