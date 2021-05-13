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"Списки можно редактировать": Медведчук и пособник Путина обсуждали санкции – запись разговора

13 мая, 14:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время разговора с замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко он просил передать информацию его руководителю

Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, в 2015 году обсуждал с руководством Российской Федерации санкции и то, что списки можно "редактировать".

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Запись разговора опубликовал OBOZREVATEL.

Как утверждается, во время разговора с замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко Медведчук просил сказать его руководителю, что он передал все, о чем они договаривались.

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Фото: ОПЗЖ

"Смотри, передай, пожалуйста руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?", – сказал Медведчук.

Видео: OBOZREVATEL

Возле стен Печерского суда, где рассматривают вопрос о мере пресечения для народного депутата Виктора Медведчука собралось большое количество людей спортивной комплекции. Смотрите онлайн-трансляцию из зала Печерского суда Киева.

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Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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