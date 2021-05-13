"Списки можно редактировать": Медведчук и пособник Путина обсуждали санкции – запись разговора

Народный депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, в 2015 году обсуждал с руководством Российской Федерации санкции и то, что списки можно "редактировать".
Запись разговора опубликовал OBOZREVATEL.
Как утверждается, во время разговора с замруководителя администрации президента РФ Владимиром Островенко Медведчук просил сказать его руководителю, что он передал все, о чем они договаривались.
"Смотри, передай, пожалуйста руководителю. Я сегодня был днем, все передал, все, что мы договаривались. Скажите, что я абсолютно всю информацию дал, да?", – сказал Медведчук.
Возле стен Печерского суда, где рассматривают вопрос о мере пресечения для народного депутата Виктора Медведчука собралось большое количество людей спортивной комплекции. Смотрите онлайн-трансляцию из зала Печерского суда Киева.
Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком