Спецслужбы Запада подозревают ФСБ в отравлении Навального – The Guardian

Разведки Великобритании, Германии и Франции считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен по приказу Кремля руками ФСБ. Именно поэтому Евросоюз ввел санкции против главы спецслужбы РФ Александра Бортникова.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает The Guardian.

Издание напомнило, что европейские лидеры еще в августе обвинили Россию в отравлении Навального, но не хотят открыто обвинять ФСБ или президента Владимира Путина.

Два источника The Guardian утверждают, что отравление осуществила Вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. – Ред.). Они предполагают, что операция была задумана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы "сделать ему недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть Россию.

Учитывая, что политик находился под наблюдением ФСБ и был отравлен "Новичком", который доступен только российским госструктурам, комиссия заявила, что считает, что ответственность за это несет ФСБ.

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В то же время источники в беседе с лондонским следственным отделом Dossier Center заявили, что выбор "Новичка" для отравления был преднамеренным. ФСБ имеет доступ к разным ядам, многие из которых неизвестны. Собеседники подчеркнули: если бы служба хотела убить Навального, она бы это сделала.

А эксперт по российским спецслужбам Андрей Солдатов заметил, что причастность Второй службы "вполне вероятна". Ее возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Петербурга. Он знает Путина с 1990-х и считается давним доверенным лицом президента.

Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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