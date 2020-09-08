Спецслужбы РФ, рваный паспорт и побег в окно: подробности похищения Колесниковой

История с выездом из Беларуси оппозиционеров, членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова продолжает обрастать любопытными подробностями. Оказалось, силовики пытались заставить их вывезти члена президиума КС Марию Колесникову из страны, сообщает УНН.

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По словам Родненкова и Кравцова, за сутки до пересечения украинской границы, они были задержаны спецслужбами РФ. О месте нахождения Колесниковой им не было известно вплоть до момента, когда её усадили силой в их машину у границы.

Под угрозой задержания молодых людей заставили выехать с территории Беларуси и вывезти Колесникову.

"Около 11-ти (часов вечера. – Ред.) нас посадили на микроавтобусы, мы заехали по пути в сторону границы с Украиной в Комитет государственной безопасности, там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову... и выдвинулись в сторону украинской границы на пункт Александровка", — сказал Кравцов.

Родненков рассказал, что до границы ехал отдельно от Кравцова. По его словам, в общей колонне ехало порядка 4-6 машин, одна из машин принадлежала Ивану Кравцову.

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"Мы доехали до белорусского пограничного пункта. Я заметил, что мы проехали его без остановки. Я не выходил из своего черного BMW и на полной скорости автомобиль проехал и выехал на нейтральную территорию. Весь кортеж остановился и там мне предложили пройти к BMW Ивана... В этот момент появилась Мария Колесникова, её вели, это было достаточно шумно. Было слышно, что её ведут силой, что она сопротивляется, её насильно затолкали на заднее сидение. Предварительно на заднем сидении был режим, что изнутри дверь не открываются. Она не могла выйти, кричала что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков, их она выкинула в окно неизвестным молодым людям, окружавшим машину. После этого она вышла через окно задней двери и пошла в сторону белоруской границы", — добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко уже потребовал выдачи Кравцова и Родненкова.

Также сообщалось, что утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея неизвестные посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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