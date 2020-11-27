Спасут ли бизнес в случае локдауна: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать техническое поражение сборной Украины и почему УЕФА принял несправедливое решение.
Кроме того, в ток-шоу затронут тему государственного бюджета и где найти деньги до конца года. И будут выяснять, спасут ли выплаты по 8000 гривен украинских предпринимателей, а также как стране начать зарабатывать.
Гостями студии станут:
- главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко;
- заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;
- премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
- премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман;
- министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;
- лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко;
- замглавы фракции "Голос", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива;
- председатель Общественного Совета при городском совете Днепра Геннадий Корбан.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил бюджет-2021 и подал его в парламент ко второму чтению.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк