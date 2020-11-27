Спасут ли бизнес в случае локдауна: "Свобода слова Савика Шустера"

Политики и чиновники будут разбираться, как стране начать зарабатывать

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать техническое поражение сборной Украины и почему УЕФА принял несправедливое решение.

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Кроме того, в ток-шоу затронут тему государственного бюджета и где найти деньги до конца года. И будут выяснять, спасут ли выплаты по 8000 гривен украинских предпринимателей, а также как стране начать зарабатывать.

Гостями студии станут:

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главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ;

; заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив ;

; министр финансов Украины Сергей Марченко ;

; советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко ;

; премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк ;

; премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман ;

; министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин ;

; народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ;

; лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ;

; замглавы фракции "Голос", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива ;

; председатель Общественного Совета при городском совете Днепра Геннадий Корбан.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил бюджет-2021 и подал его в парламент ко второму чтению.

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