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Спасут ли бизнес в случае локдауна: "Свобода слова Савика Шустера"

27 ноября, 16:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политики и чиновники будут разбираться, как стране начать зарабатывать

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут обсуждать техническое поражение сборной Украины и почему УЕФА принял несправедливое решение.

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Кроме того, в ток-шоу затронут тему государственного бюджета и где найти деньги до конца года. И будут выяснять, спасут ли выплаты по 8000 гривен украинских предпринимателей, а также как стране начать зарабатывать.

Гостями студии станут:

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  • главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко;
  • заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко;
  • премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман;
  • министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;
  • лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко;
  • замглавы фракции "Голос", первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк;
  • народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива;
  • председатель Общественного Совета при городском совете Днепра Геннадий Корбан.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил бюджет-2021 и подал его в парламент ко второму чтению.

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Источник: Сегодня

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