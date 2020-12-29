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"Спасибо за новогодний подарок": Кривонос прокомментировал свое увольнение из СНБО

29 декабря, 22:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Зеленский освободил Кривоноса от должности экс-замсекретаря СНБО 29 декабря

Полковник Сергей Кривонос, которого президент Владимир Зеленский 29 декабря уволил с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назвал решение главы государства "новогодним подарком".

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Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня, 29 декабря, на сайте Верховной Рады Украины, есть только один проект закона "О территориальной обороне Украины" 4504, зарегистрированный 16 декабря 2020 года при моем соавторстве. Но... на сайте президента Украины появился указ о моем увольнении с должности заместителя Секретаря СНБО", – отметил Кривонос.

Он добавил, что "можно освободить человека от должности, но человека из человека не уволить".

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"Спасибо Президенту Украины, за новогодний подарок", – написал бывший замсекретаря СНБО.

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Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, направив его в распоряжение Министерства обороны.

Отметим, 12 марта 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса замсекретаря СНБОвместо уволенного Олега Гладковского, попавшего в коррупционный скандал.

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увольнение Минобороны СНБО Сергей Кривонос
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