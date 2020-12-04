Спасет ли Украину вакцинация: "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, какие именно вакцины будут делать украинцам и сможет ли вакцинация наконец вернуть нас к обычной жизни.
Также в новом выпуске будут обсуждать, почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и что стало причиной того, что власть пошла на компромисс с предпринимателями.
Гостями студии станут:
- министр здравоохранения Максим Степанов;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
- руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;
- биолог-генетик Александр Коляда;
- заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград;
- основатель ОО "Ліки контроль" Наталья Гуран;
- международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов;
- заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко;
- заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников;
- народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;
- народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета Алексей Гончаренко;
- президент Украинской Ассоциации производителей Александр Громыко;
- генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Юрий Пероганич;
- председатель движения #SaveФОП Сергей Доротич;
- соорганизатор движения #SaveФОП Ксения Ляпина.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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