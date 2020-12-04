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Спасет ли Украину вакцинация: "Свобода слова Савика Шустера"

4 декабря, 16:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также гости студии обсудят, почему украинские предприниматели вышли под Раду на протесты

Сегодня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, какие именно вакцины будут делать украинцам и сможет ли вакцинация наконец вернуть нас к обычной жизни.

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Также в новом выпуске будут обсуждать, почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и что стало причиной того, что власть пошла на компромисс с предпринимателями.

Гостями студии станут:

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  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий;
  • руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, врач-эпидемиолог Андрей Александрин;
  • биолог-генетик Александр Коляда;
  • заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград;
  • основатель ОО "Ліки контроль" Наталья Гуран;
  • международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов;
  • заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко;
  • заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников;
  • народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха;
  • народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета ВРУ по вопросам бюджета Алексей Гончаренко;
  • президент Украинской Ассоциации производителей Александр Громыко;
  • генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Юрий Пероганич;
  • председатель движения #SaveФОП Сергей Доротич;
  • соорганизатор движения #SaveФОП Ксения Ляпина.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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