Спасает жизни: Зеленский объяснил важность карантина выходного дня

Введение карантина выходного дня уменьшило передвижение и контакты между украинцами. Активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье – на 27%. Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, проведенном президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми – это спасение жизней. В то же время нужно возобновить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с участием Зеленского заявил, что в Украине усилят поддержку бизнеса, который страдает из-за карантина выходного дня. В частности, введение карантина признают форс-мажором, что поможет предпринимателям в вопросах аренды и других финансовых обязательств. Кроме того будут действовать "кредитные каникулы".

Также напомним, в Минздраве рассказали, когда карантин выходного дня даст результат.

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