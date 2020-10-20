Админреформа в Украине под угрозой: суд может отменить cоздание новых районов

Десятки народных депутатов пытаются оспорить в Конституционном суде Украины административную реформу, в рамках которой в областях упразднялись старые районы и создавались новые.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила 20 октября зампред комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, в своем представление 49 парламентариев просят проверить новое районирование на конституционность, поскольку территориальное устройство Украины может определяться только законами, а не постановлениями (как в данном случае).

Кроме того, авторы инициативы считают, что Верховная Рада ограничила право жителей укрупненных районов на доступ к суду – теперь новые жители районов будут жить от него несоразмерно далеко.

Также они считают, что после решения Рады возникла "правовая неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов".

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Данное ходатайство просят признать неотложным, чтобы минимизировать последствия от реализации постановления.

В данный момент Конституционный суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, в июне Кабинет министров принял решение о новом административном делении Украины: прежние 490 районов предлагалось ликвидировать и создать новые 136, но более крупные по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Позже Верховная Рада поддержала это предложение.

Больше об том читайте в материал "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей" на нашем сайте.

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