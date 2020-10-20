Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости политики

Админреформа в Украине под угрозой: суд может отменить cоздание новых районов

20 октября, 18:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Десятки депутатов подали обращение в КСУ с просьбой признать постановление Рады неконституционным

Десятки народных депутатов пытаются оспорить в Конституционном суде Украины административную реформу, в рамках которой в областях упразднялись старые районы и создавались новые.

Реклама

Об этом в своем Telegram-канале сообщила 20 октября зампред комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

По ее словам, в своем представление 49 парламентариев просят проверить новое районирование на конституционность, поскольку территориальное устройство Украины может определяться только законами, а не постановлениями (как в данном случае).

Кроме того, авторы инициативы считают, что Верховная Рада ограничила право жителей укрупненных районов на доступ к суду – теперь новые жители районов будут жить от него несоразмерно далеко.

Также они считают, что после решения Рады возникла "правовая неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов".

В тренде
Зеленский: Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами газа
Реклама

Данное ходатайство просят признать неотложным, чтобы минимизировать последствия от реализации постановления.

В данный момент Конституционный суд решает вопрос об открытии производства.

Напомним, в июне Кабинет министров принял решение о новом административном делении Украины: прежние 490 районов предлагалось ликвидировать и создать новые 136, но более крупные по населению и территории. Соответственно, в большинстве случаев речь идет и о переносе райцентров. Позже Верховная Рада поддержала это предложение.

Больше об том читайте в материал "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей" на нашем сайте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада нардепы районы реформирование Конституционный суд административное деление

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
Опустевший Карабах. Куда уезжают люди
Опустевший Карабах. Куда уезжают людиПолитика
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновных
Посадок коррупционеров нет: Зеленский назвал виновныхПолитика
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским
В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять