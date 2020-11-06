Совсем страх потеряли. Стефанчук призвал штрафовать депутатов без масок

Депутаты ввели наказание за нарушение масочного режима, но некоторые из них сами без маски в Раде

После того, как Верховная Рада приняла закон о штрафах за неношение масок, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук призвал наказывать и народных депутатов за такое нарушение карантина. Об этом он сказал на пленарном заседании.

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Он посетовал, что некоторые депутаты пренебрегают принятым законом.

"Я очень рад, что мы проголосовали этот законопроект. И теперь я лично считаю, что люди, народные депутаты, которые будут находиться в зале Верховной Рады Украины без масок – они демонстрируют или упрямство, или пренебрежение к только что принятому закону, или отсутствие инстинкта самосохранения. Поэтому я очень прошу применять к ним меры административного воздействия", – подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что закон еще не вступил в силу, а только на следующий день после его официальной публикации. Но уже сегодня в парламенте можно было наблюдать некоторых депутатов без масок.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Раде предложили огромные штрафы для депутатов за неношение маски. В парламенте не все соблюдают карантинные требования и нередко можно увидеть депутатов без маски.

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А на этой неделе Рада сделала шаг к штрафам для бизнеса за нарушение масочного режима. Пока законопроект принят в первом чтении. Так, например, за провоз пассажира без маски перевозчик заплатит несколько тысяч гривен.

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