Советник Зеленского дал президенту важный совет

Сергей Комиссаренко советник президента по вопросам биобезопасности, но общался с ним только один раз

Сергей Комиссаренко и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Советник президента Украины Сергей Комиссаренко посоветовал Владимиру Зеленскому как можно скорее решить вопрос с вакцинацией населения. С этим уже успешно справляются некоторые страны, а в Украине пока процесс идет очень медленно. Об этомон сказал в интервью сайту "Сегодня".

Реклама

По его словам, он фактически советник президента по вопросам биобезопасности, но видел шефа только один раз.

"Я сказал Зеленскому, что я должен быть как Энтони Фаучи – это директор Института аллергологии и инфекционных заболеваний в США, который был всегда возле Трампа. Сейчас Фаучи главный советник Байдена по вопросам, которые касаются коронавируса. Формально я являюсь таким советником, но никогда не советовал", – сказал Комиссаренко.

Тем не менее он таки передал президенту совет через наш сайт. На вопрос, чтобы он посоветовал Зеленскому прямо сейчас, академик сказал: "Как можно скорее покупать эффективные вакцины и как можно быстрее вакцинировать украинцев".

"Наибольший успех в борьбе с эпидемией у тех стран, которые проводят массовую вакцинацию населения эффективными вакцинами. Есть замечательный пример Израиля – они уже провакцинировали почти все население и очень близки к коллективному иммунитету. Великобритания, которая была на первом месте по заболеваемости и по смертям в прошлом году, сделала большой упор на вакцинацию, привила более 50% населения и в конце концов добилась уменьшения в пять-шесть раз количества больных и умерших", – рассказал советник президента.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о планах вакцинировать все взрослое население страны до конца года. А новый министр здравоохранения Виктор Ляшко обещает, что за лето по две прививки получат 5 млн украинцев. Но по факту вакцинация в Украине идет очень медленно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса