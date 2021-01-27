Состоялась очередная встреча в "нормандском формате": о чем говорили

Стороны уже планируют следующие встречи на уровне советников глав государств

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 января, принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции.

Реклама

Про это сообщает пресс-служба Банковой.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

В тренде Зеленский открыл в Киеве инсталляцию в память жертв Холокоста (фото)

Напомним, переговоры советников глав государств "нормандского формата" были запланированы на 22 января, однако перенесены из-за трагедии в Харькове, куда отправился и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января советники уже встречались в Берлине. Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных и согласились продолжить консультации. Читайте подробнее о итоги берлинской встречи.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама