Українська
$ 28,15
34,19
  1. Новости политики

Состоялась очередная встреча в "нормандском формате": о чем говорили

27 января, 21:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Стороны уже планируют следующие встречи на уровне советников глав государств

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 27 января, принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки", состоявшейся в формате видеоконференции.

Реклама

Про это сообщает пресс-служба Банковой.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе. Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.

В тренде
Зеленский открыл в Киеве инсталляцию в память жертв Холокоста (фото)

Напомним, переговоры советников глав государств "нормандского формата" были запланированы на 22 января, однако перенесены из-за трагедии в Харькове, куда отправился и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января советники уже встречались в Берлине. Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных и согласились продолжить консультации. Читайте подробнее о итоги берлинской встречи.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переговоры Донбасс перемирие перемирие на востоке Украины нормандский формат Андрей Ермак

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТО
Рада согласилась пустить в Украину войска стран НАТОПолитика
Украинцам могут компенсировать январские тарифы на газ
Украинцам могут компенсировать январские тарифы на газЖКХ
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об Украине
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Кто он и что говорил об УкраинеУкраина
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
Рада приняла закон о референдуме: что это значит для украинцев
Рада приняла закон о референдуме: что это значит для украинцевПолитика
Россия грозит ударить рублем в случае лишения голоса в ПАСЕ – нардеп
Россия грозит ударить рублем в случае лишения голоса в ПАСЕ – нардепПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять