Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко

Белорусская оппозиция не исключает участие Украины для урегулирования ситуации в стране, где уже вторую неделю продолжаются масштабные протесты против действующего президента Александра Лукашенко, которого ЦИК объявил победителем новых президентских выборов.

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Такую возможность, как сообщает "Интерфакс-Украина", 18 августа допустил член Координационного совета для трансфера власти и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко.

"Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", – заявил он.

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В то же время Латушко заверил о необходимости гарантий и посредничества со стороны России и Евросоюза и отметил наличие у оппозиции равного доброжелательного отношения ко всем странам-соседям.

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"Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", – сказал он.

Напомним, что ранее в этот же день другой член координационного совета Мария Колесникова заверила в том, что в случае прихода к власти оппозиция не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию.

В свою очередь на фоне ряда громких обвинений в причастности украинцев к протестам и задержания граждан Украины в Беларуси МИД отозвал своего посла из этой страны.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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