Соратник Меркель требует заморозить Nord Stream – 2

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике, спикер фракции ХДС/ХСС и кандидат на должность председателя Христианско-демократического союза Норберт Реттген снова предлагает ввести жесткие санкции против РФ за отравление российского оппозиционера Алексея Навального и остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Об этом он заявил на дебатах по делу Навального, сообщает Укринформ.

"Нельзя реагировать на произошедшее молчанием", – заявил Реттген.

По словам соратника канцлера Ангелы Меркель, политическая система РФ преследует оппозиционеров в собственной стране, проводит агрессивную политику экспансии в отношении Украины, Грузии, Молдовы, Беларуси, а также Сирии и Ливии, применяя и прямое военное вмешательство.

"Эта политика является экспансионистской, агрессивной и идет вразрез с международным правом", – подчеркнул Реттген, акцентируя, что эта политика направлена ​​на раскол Европы.

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Депутат подчеркнул, что правящий блок ХДС/ХСС стремится к конструктивным отношениям с РФ, но "политика без последствий" не заставит Россию изменить поведение. Ответом на пренебрежение Россией демократическими ценностями, по его мнению, должна стать остановка проекта "Северный поток – 2". Только в этом случае Путин поймет, что Запад не шутит, ведь он понимает только язык силы, заявил Реттген.

В этом контексте он подчеркнул, что "Северный поток – 2" – это не проект, который "служит интересам энергообеспечения Германии". Ведь ФРГ имеет достаточную инфраструктуру для транспортировки большего количества газа, чем ей необходимо.

Одновременно однопартиец Реттгена Родерих Кизеветтер призвал "отойти от романтического представления о внешнеполитических отношениях с Россией и вернуться к прагматической, реальной политике". Он считает необходимым поддерживать критическое гражданское общество в России.

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Мнение о необходимости остановки проекта газопровода ивведения санкций против РФ полностью поддерживают "Зеленые", которые и инициировали обсуждение. В частности, спикер по вопросам Восточной Европы фракции Мануэль Саррацин считает, что продолжение реализации проекта "Северный поток – 2" будет воспринято в Москве как легитимизация ее политики.

"Не может быть никакого стратегического партнерства с Путиным", – заявил Саррацин.

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В то же время свободные демократы предлагают временные санкции – приостановить достройку газопровода до полного расследования дела Навального.

"В нынешних обстоятельствах строительство нельзя продолжать", – заявила депутат от СДпГ Ренате Альт. Она также считает необходимым введение персональных санкций против представителей "коррумпированной российской элиты", составление "европейского списка Магнитского" и "проактивное предложение" российским диссидентам о предоставлении политического убежища.

Социал-демократы не спешат с призывами к введению санкций, не видят необходимости в "идеологизации проекта "Северный поток – 2", но говорят об "общей европейской реакции и ответе" и призывают Россию дать исчерпывающее разъяснение, что произошло с оппозиционером.

В то же время "Левые" и "Альтернатива для Германии", которых за пророссийские симпатии называют "друзьями Путина", полностью отвергают идею санкций.

Напомним, неделей ранее один из фаворитов на пост лидера ХДС и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц также потребовал на два года заморозить "Северный поток – 2".

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Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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