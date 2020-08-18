Соратница Тихановской ответила, что будет с Лукашенко после смены власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже соглашается на перевыборы по новой конституции, в случае потери власти может быть привлечен к ответственности, если будет доказана его вина в совершении преступлений.

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Об этом заявила в єфире "Эхо Москвы" доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, в стране должен действовать принцип равной ответственности всех граждан перед законом, вне зависимости от должности, которую занимает или когда-то занимал человек.

"Мы не банда. Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут законному преследованию, независимо от того, был он президентом или простым человеком. Общий подход состоит в том, что ни один человек не застрахован от уголовного преследования, если он совершил преступление. Однако следственные действия и окончательное установление виновности человека должны проводить следственные органы и суд без какого-либо политического вмешательства", – сказала Ольга Ковалькова, отвечая на вопрос, сможет ли Лукашенко в случае ухода рассчитывать на неприкосновенность.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Александр Лукашенко соглашался на перевыборы при условии изменения конституции. Также говорил, что готов поделиться полномочиями. По его словам, сейчас ведется работа над вариантами изменения Основного закона страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий. Кроме того, Лукашенко уже "готов" к пересчету голосов по итогам прошедших 9 августа выборов.

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В то же время он продолжает жестко высказываться в адрес протестующих, отметившись циничным заявлением. Он отметил, что задержали людей, которые "бросались на ментов".

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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