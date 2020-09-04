Соратница Навального заявила, что Путин дал отмашку на убийство Навального

Путин боится, что после 13 сентября люди выйдут в регионах, и очаги протестов уже будет невозможно подавить, говорит Любовь Соболь

Попытка убийства российского оппозиционера Алексея Навального посредством отравления "Новичком" была одобрена самим президентом РФ Владимиром Путиным.

Реклама

Об этом соратница Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь рассказала в интервью Радио Свобода.

"Я не связываю это отравление с каким-то конкретным расследованием. Я думаю, здесь повлияли три фактора. Первый – Путин испугался событий в Беларуси. Он проводит параллели, потому что он находится у власти больше 20 лет, Лукашенко более 26 лет, есть накопленная усталость у людей. Я думаю, что Путин по падению рейтинга, по соцопросам осознаёт, что люди устали именно от него", – говорит оппозиционер.

По ее мнению, Беларусь и проснувшиеся регионы напугали Путина.

"Традиционно считалось, что протест идет в Москве. Я помню, как в 2011 году, когда проходили массовые акции протеста против нечестных выборов, Сурков, который возглавлял внутреннюю политику, продвигал идею, что это креативный класс, это сытый протест в шубах, они ничего общего с народом не имеют, а народ – за Путина. Эту картину, которая их устраивала, они пытались навязать всем, хотя это было очевидно не так: выходили люди разных социальных категорий", – напомнила Соболь.

Реклама

Она говорит, что сейчас на протест начали выходить регионы.

"Выходит массово Хабаровский край, выходят люди разных политических убеждений. Они выходят, и протест носит политический характер, постоянно звучат лозунги "Путина в отставку". Они выходят несмотря на то, что власть игнорирует их требования уже второй месяц", – заметила юрист Фонда борьбы с коррупцией.

И третий фактор, по ее мнению, это заявления Навального.

"Последний пост, который он писал перед отравлением, был посвящен "умному голосованию". Он неоднократно говорил, что мы должны выйти на выборы и победить "Единую Россию". А если выборы будут сфальсифицированы, нам ничего не останется делать, только выйти на улицы", – говорит Соболь.

Она полагает, что выборы будут явно сфальсифицированы, поэтому Путин боится, что после 13 сентября люди выйдут в регионах, и очаги протестов уже будет невозможно подавить.

Реклама

"Поэтому я думаю, что эти три фактора были спусковым крючком, когда Путин дал отмашку на убийство Навального. Думаю, что начали готовить, когда начались события в Беларуси. Можно только гадать, но мне кажется, что то, что это произошло перед выборами, не случайно", – подытожила Соболь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не намерена начинать расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама