Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской

Известная своими оппозиционными взглядами российская телеведущая Ксения Собчак посетила незаконно аннексированный ее страной Крымский полуостров, где взяла у так называемой "прокурора Крыма" Натальи Поклонской интервью.

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Очевидно, на оккупированный полуостров она въехала в нарушение украинского законодательства. На это она намекнула на видео, которое было опубликовано на ее YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"

"Вы понимаете, что после этой съемки у меня могут начаться проблемы со въездом в Украину?" – спросила Собчак.

При этом она уточнила, что приехала в Крым с однодневной поездкой как журналист – только для интервью с предательницей Украины, которая сейчас является депутатом Госдумы РФ.

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Сайт "Сегодня" обратился в Государственную пограничную службу Украины с вопросом, запретят ли Собчак въезд в страну после этого. Однако нам не подтвердили, что российская журналистка нарушила закон, но сообщили, что информация о пересечении границы любым из граждан является конфиденциальной.

"Если выясняется, что иностранный гражданин на оккупированную территорию Украины приехал незаконно, не через админграницу, то для нарушителя это чревато админответственностью и запретом въезда в Украину сроком от 3 до 10 лет", – прокомментировал случившееся спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Напомним, в прошлом году Собчак посетила Украину и высказалась в поддержку возвращения Крыма, однако назвала этот сценарий нереальным в данный момент.

В 2018 году ее включили в базу сайта "Миротворец" за посещение полуострова четырьмя годами ранее.

Также смотрите видеосюжет о наказании, которое постигло другую российскую блогершу за незаконное посещение аннексированного Крыма.

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