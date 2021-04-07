СНБО собирается на новое заседание: СМИ узнали дату и кому "светят" санкции

На Банковой под председательством президента Украины 9 апреля состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором снова могут быть приняты громкие решения. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

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Изданию стало известно, что СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень теми лицами, которые не вошли в первую десятку с прошлого заседания. Меры будут приняты в отношении тех лиц, которые имеют существенное влияние на "рынке контрабанды".

Также санкции СНБО могут коснуться бенефициаров конвертационных центров.

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Как сообщали новости "Сегодня", помимо первой десятки контрабандистов, были введены санкции и в отношении 79 компаний, в том числе и российских.

Так, в черный список попало и федеральное агентство "Россотрудничество". В Кремле нервно отреагировали на это решение Зеленского.

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