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СНБО проведет новое заседание: СМИ узнали дату и что обсудят

1 апреля, 18:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Надвигается пятница и снова могут быть приняты громкие решения

На Банковой под председательством президента Украины 2 апреля снова состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщили Украинской правде источники.

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Независимые друг от друга источники сообщили, что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО.

Вот только, что будут обсуждать и стоит ли ждать новых санкций – неизвестно. По состоянию на сейчас точное время и повестка дня еще определяются.

В то же время ZN.UA узнало из своих источников, что на заседании могут рассмотреть 10 вопросов. Предполагается, что могут обсудить план вакцинации на этот и следующий год, введение санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.

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Как сообщали новости "Сегодня", крайнее заседание СНБО состоялось 19 марта, на котором были введены санкции против бывшего президента Виктора Януковича и других высокопоставленных экс-чиновников того времени. Также под удар попали и 19 компаний.

Видео: Сегодня
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А 23 марта Украина нанесла новый санкционный удар по России. СНБО принял меры против российских СМИ, стройпредприятий, политиков и чиновников.

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заседание СНБО
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