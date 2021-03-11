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СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в госсобственность

11 марта, 17:07

Виталий Семченко Виталий Семченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении предприятия "Моторсич" в государственную собственность.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, это будет сделано в ближайшее время "законным и конституционным способом".

"Предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственного государства законным и конституционным способом. Каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое странным образом оказалось в частных руках, будет рассматриваться отдельно", – сказал секретарь СНБО.

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Также Данилов отметил, что люди, которые вкладывали деньги в эти предприятия, получат соответствующую компенсацию.

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"Это делается для национальной безопасности нашего государства", – подчеркнул он.

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