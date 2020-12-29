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СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

29 декабря, 20:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее, по словам президента, был принят компромиссный закон

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование, который после доработки президент внесет в парламент как неотложный.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Заседание СНБО прошло под председательством президента Украины Владимира Зеленского, на нем рассматривались дальнейшие шаги по решению ситуации, возникшей после решений Конституционного Суда по антикоррупционному законодательству.

Зеленский заявил, что нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления

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"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", – отметил президент.

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За усиление ответственности высказались также секретарь СНБО Алексей Данилов и глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Должна быть восстановлена ​​не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировала какие-то свои состояния и это было сделано умышленно и в значительной сумме", – заявил Костин.

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