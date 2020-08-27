СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине

Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза

На фоне нового антирекорда по коронавирусу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов провел совещание, касавшееся прогнозирования распространения COVID-19 в Украине, где обсуждали вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии коронавируса в осенний период.

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Речь, среди прочего, шла о начале нового учебного года в средних учебных заведениях и вузах, а также проведении выборов в местные советы 25 октября, сообщается на странице СНБО в Facebook.

Данилов рассказал, что по результатам мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут соблюдать правила карантина.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", – сказал он.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что несмотря на условия обострения эпидемической ситуации, "выборы 25 октября будут одними из самых сложных за весь период независимости".

Он добавил, что избирательный процесс должен быть организован с учетом всех рекомендаций Минздрава относительно противодействия COVID-19.

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Напомним, в Украине за последние сутки, 26 августа, выявили 1974 новых случая инфицирования COVID-19. Первый по росту заболеваемости сегодня Киев (+220), далее идут Харьковская область (+218) и Львовская область (+203).

Всего с начала эпидемии в Украине инфекцию диагностировали у 112 059 человек.

Ранее мы сообщали, что в Украине запретили работу ночных клубов и дискотек. Увеселительные заведения закроются, чтобы помешать распространению COVID-19.

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Также напомним, из-за коронавируса Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий.

Новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал о второй волне коронавируса в Украине. По словам главы государства, в больницах страны есть достаточно мест для инфицированных, но проблема совсем в другом.

Как проходит подготовка к началу учебного года в условиях адаптивного карантина, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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