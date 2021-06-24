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СНБО готовит на сегодня важное совещание: в СМИ узнали причину

24 июня 2021 14:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Владимир Зеленский поручил Данилову срочно разобраться с одним важным санкционным вопросом

Совет национальной безопасности и обороны под председательством Алексея Данилова сегодня проведет закрытое совещание, на котором рассмотрят санкционные списки США в отношении 134 украинцев.

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Об этом Украинской правде сообщил осведомленный источник.

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил Данилову провести в Аппарате СНБО закрытое совещание по вопросу выполнения протокольного решения СНБО, принятого на заседании 4 июня относительно санкций, введенных органами США против граждан Украины.

Источник сообщил, что совещание должно состояться сегодня в 16:30.

Напомним, что еще на брифинге 4 июня по итогам заседания СНБО на Банковой Данилов заявлял, что получил поручение от президента выяснить, кто из граждан Украины находится под санкциями США, что это за люди и на основании чего они оказались в черном списке. По его словам, были даны поручения СБУ, Кабмину и Службе внешней разведки по каждому из санкционных украинцев проверить всю информацию.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе США ввели санкции против 7 граждан Украины и четырех информационных ресурсов за якобы вмешательство в американские выборы. В список попал и нардеп Александр Дубинский.

А в начале марта США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского.

Смотрите также в нашем сюжете, как СНБО на недавнем своем заседании ввел санкции против Фирташа:

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