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Эксклюзивное интервью с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем: онлайн-трансляция

4 сентября, 18:55

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Премьер расскажет о карантине, минималке и курсе доллара

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24". В эфире премьер ответил на вопросы о продлении карантина, повышении минимальных зарплат, развитии экономики, а также о курсе доллара к гривне.

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Напомним, ранее Шмыгаль на онлайн-встрече с представителями бизнеса заявил, что Кабмин готовит пять шагов, которые позволят усилить евроинтеграцию и внедрить в нашей стране европейские практики.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что премьер пообещал: несмотря на решение продлить карантинные ограничения до 1 ноября, Кабмин не рассматривает возможность повторного введения жесткого карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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интервью коронавирус курс гривни курс доллара минималка Украина 24 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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