СМИ пишут о смерти Кернеса. Что случилось?

В Сети появился очередной слух о смерти мэра Харькова

3 ноября издания стали сообщать о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер сегодня днем. Разбирались, что произошло.

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Откуда "ноги"

Первым информацию опубликовало издание "Политрада" со ссылкой на "личные источники в МВД". Заметка опубликована в 13:37. Ее перепечатали издания "Знай.ua", "Хвиля", "Стена" и ряд других не самых известных сайтов.

Также новость, со ссылкой на "Политраду" и отметкой, что информация не проверена, стала появляться в различных telegram-каналах "Klymenko.time", "Наглый", "Страна.ua" и других.

Что на самом деле

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"Сегодня" связались с представителями мэра Харькова. Там ответили, что уже устали опровергать слухи о смерти Кернеса.

В Харьковском горсовете шутят, что уже даже не помнят, сколько раз сомнительные сайты об этом писали. Как и в прошлые разы, эта информация оказалась ложной.

"Размещают информацию, не опираясь на достоверные источники. Каламбур", – ответила нам пресс-секретарь Геннадия Кернеса Татьяна Грузинская.

Были ли источники в МВД?

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что в ведомстве ничего не знают о возможной смерти Геннадия Кернеса и назвал это чушью. Появление "вброса" связывает с тем, что завтра должны огласить результаты выборов, об этом пишет "Pavlovsky News".

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Ранее "Сегодня" опровергли еще один слух о мэре Харькова – якобы накануне собралась "тайная сессия" новоизбранного горсовета без участия Кернеса. Эти сообщения также оказались ложными.

Напомним, если Кернес не будет в Харькове до следующей сессии горсовета, присягу перенесут.

Также мы писали, что приближенный к городскому голове бизнесмен Павел Фукс заявлял, что мэр Харькова Геннадий Кернес хорошо себя чувствует и планирует скоро вернуться к работе.

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