СМИ ошибочно интерпретировали слова Ермака – ОП

В Офисе президента заявили, что некоторые СМИ ошибочно интерпретировали слова руководителя ведомства Андрея Ермака, сказанные в интервью одному из изданий.

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Как говорится на сайте ОП, интервью было опубликовано 28 января.

"Андрей Ермак говорил об открытии в середине 2020 года уголовное производство по факту публикации записей разговоров высших должностных лиц. Об открытии нового уголовного производства в январе 2021 в интервью речи не идет", – говорится в сообщении.

К слову, речь идет о том, что в СМИ появилась информация якобы о том, что Государственное бюро расследований завело дело о возможном вмешательстве в выборы США.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда глава государства Владимир Зеленский решит, идти ли на второй президентский срок.

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Также сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Конституционного суда Александру Тупицкому.

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