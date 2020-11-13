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Смертельное ДТП в Киеве: Геращенко обратился к депутатам с просьбой

13 ноября, 10:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси, отметил чиновник МВД

Из-за смертельного ДТП в Киеве на окружной дороге замглавы МВД Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, контролирующий деятельность такси.

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Об этом он написал в Facebook.

По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул, отметил чиновник.

Он подчеркнул, что в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси.

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"Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем. Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта. Иначе на месте двоих погибших сегодня утром может быть любой другой – ваш близкий или родной человек", – написал Геращенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в МВД рассказывали, сколько людей погибло в ДТП за время независимости Украины. Только за 2019 год зафиксировали 116 000 фактов вождения в нетрезвом состоянии.

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ДТП депутаты Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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