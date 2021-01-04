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  1. Новости политики

Смерть украинки в Турции: в МИД рассказали подробности (видео)

4 января, 09:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинское консульство уже готовится к репатриации погибшей

Тело 25 летней украинки Кристины Новицкой, которую нашли мертвой в доме в турецком городе Бодрум, уже направили на экспертизу. После установления причины и даты смерти погибшую доставят в Украину.

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Об этом "Сегодня" сообщили в МИД Украины.

По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, это дело уже находится на особом контроле консульства Украины в Анталии.

"Дипломаты уже установили контроль с турецкими правоохранительными органами, проводят расследование, и это расследование уже началось. А также (установили связь с. – Ред.) родными погибшей украинки. Украинское консульство также начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела", – сказал он.

Видео: Сегодня

Напомним, женщину нашли в своем доме на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.

При этом турецкие полицейские считают, якобы Новицкая совершила самоубийство.

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Турция МИД убийство украинки
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