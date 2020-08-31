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"Слуга народа" планирует выдвинуть юмориста Филимонова в мэры Одессы – СМИ

31 августа, 13:07

Денис Беспалов Денис Беспалов

На днях артист получил звание народного артиста Украины

Сегодня, 31 августа, партия "Слуга народа" проведет свой съезд, на котором будут обсуждаться предстоящие местные выборы в Украине. На встрече "слуги" планируют согласовать кандидатуру юмориста Олега Филимонова на выборы мэра Одессы. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в партийных кругах.

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Ожидается, что на съезде выступит президент Владимир Зеленский.

На днях Владимир Зеленский присвоил украинскому артисту театра и кино, участнику команды КВН "Одесские джентльмены", ведущему юмористических телепередач "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха" Олегу Филимонову звание "Народный артист Украины".

Награждение было посвящено Дню Конституции Украины.

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В этом году Филимонову исполнилось 68 лет.

Отметим, разговоры о том, то Филимонов может принять участие в выборах мэра Одессы, ведутся последние два месяца. В "Слуге народа" ранее сообщали, что он является одним из кандидатов. Сам юморист также говорил, что получил предложение принять участие в выборах.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главную опасность на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине

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Одесса местные выборы слуга народа Олег Филимонов
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