Рада готовит отставку трех членов Кабмина: кого хотят "уволить"

В ближайшее время в Кабинете министров Украины могут произойти очередные перестановки – не прошло и трех месяцев после увольнения вице-премьера Вадима Пристайко, как правительство могут покинуть еще три министра.
Об этом 2 сентября заявил журналистам глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, объяснив это кризисом в отдельных отраслях экономики.
"Экономический блок, энергетический блок – там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис в финансовой сфере, с бюджетом существует? Вот вам и все ответы", – сказал нардеп.
При этом Арахамия не стал называть конкретные фамилии, однако, очевидно, речь идет об Игоре Петрашко (министр экономики), не так давно назначенной Ольге Буславец (энергетика) и Сергее Марченко (финансы).
Глава фракции добавил, что у ключевых министров не наблюдается четкого плана выхода из ситуации, и, если они в ближайшее время не продемонстрируют "конкретное, быстрое движение", придётся менять состав правительства.
Кроме того, Арахамия не исключает и полную замену Кабмина, если возникнет такая необходимость.
Напомним, что ранее Давид Арахамия тоже анонсировал перестановки в экономическом блоке правительства, назвав "огромнейшей бедой" бюрократию.
Также смотрите сюжет "Сегодня", посвященный 100 дням правительства Дениса Шмыгаля:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк