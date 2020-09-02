Рада готовит отставку трех членов Кабмина: кого хотят "уволить"

Давид Арахамия рассказал, кого из министров взяли на карандаш

В ближайшее время в Кабинете министров Украины могут произойти очередные перестановки – не прошло и трех месяцев после увольнения вице-премьера Вадима Пристайко, как правительство могут покинуть еще три министра.

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Об этом 2 сентября заявил журналистам глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, объяснив это кризисом в отдельных отраслях экономики.

"Экономический блок, энергетический блок – там есть много вопросов. Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис в финансовой сфере, с бюджетом существует? Вот вам и все ответы", – сказал нардеп.

При этом Арахамия не стал называть конкретные фамилии, однако, очевидно, речь идет об Игоре Петрашко (министр экономики), не так давно назначенной Ольге Буславец (энергетика) и Сергее Марченко (финансы).

Глава фракции добавил, что у ключевых министров не наблюдается четкого плана выхода из ситуации, и, если они в ближайшее время не продемонстрируют "конкретное, быстрое движение", придётся менять состав правительства.

Кроме того, Арахамия не исключает и полную замену Кабмина, если возникнет такая необходимость.

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Напомним, что ранее Давид Арахамия тоже анонсировал перестановки в экономическом блоке правительства, назвав "огромнейшей бедой" бюрократию.

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