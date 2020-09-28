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"Слуга" Тищенко назвал войну братоубийственной, но будет готовить законы по Донбассу

28 сентября, 23:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Нардеп говорит, что будет находить новое решение, чтобы поскорее наступил мир

Прошел ровно месяц, как нардеп от "Слуги народа" НиколайТищенко назвал войну на Донбассе братоубийственной, и вот заместитель председателя фракции СН вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

На брифинге у КВЦ "Парковый" в Киеве Тищенко то ли оговорился, то ли вспомнил какой-то визит Владимира Зеленского в Раду, заявив, что "когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир".

При этом Тищенко не смог объяснить, в чем будут заключаться его функции лично, и чем станет заниматься новая группа, пообещав рассказать о них попозже: "Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны".

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идет речь: "Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".

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Напомним, Тищенко не первый раз попадает в конфузную ситуацию. Так, например, он назвал катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции "праздником".

А тем временем смотрите, о чем говорил Зеленский на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Верховная Рада курьез конфуз Николай Тищенко законодательство
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