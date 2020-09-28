"Слуга" Тищенко назвал войну братоубийственной, но будет готовить законы по Донбассу

Нардеп говорит, что будет находить новое решение, чтобы поскорее наступил мир

Прошел ровно месяц, как нардеп от "Слуги народа" НиколайТищенко назвал войну на Донбассе братоубийственной, и вот заместитель председателя фракции СН вошел в парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

На брифинге у КВЦ "Парковый" в Киеве Тищенко то ли оговорился, то ли вспомнил какой-то визит Владимира Зеленского в Раду, заявив, что "когда президент шел в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир".

При этом Тищенко не смог объяснить, в чем будут заключаться его функции лично, и чем станет заниматься новая группа, пообещав рассказать о них попозже: "Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний как народных депутатов, как граждан этой страны".

Ранее на своей странице в Facebook он рассказал о какой группе идет речь: "Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача – объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".

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Напомним, Тищенко не первый раз попадает в конфузную ситуацию. Так, например, он назвал катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции "праздником".

А тем временем смотрите, о чем говорил Зеленский на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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