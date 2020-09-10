Українська
$ 27,83
32,97
  1. Новости политики

"Слуга народа" вызвала Кличко на дебаты: А был ли мэр эффективен?

10 сентября, 23:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Модератором дебатов просят быть Наталью Влащенко

После того, как нардеп от "Слуги народа" и кандидат на пост столичного мэра Ирина Верещук полетала над Киевом, она вызвала на предвыборные дебаты нынешнего киевского городского голову Виталия Кличко.

Реклама

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Если бы Кличко был эффективным главой КГГА, ему бы не нужно было объяснять сейчас избирателям, может ли он быть эффективным. Я, пользуясь случаем, приглашаю г-на Кличко на дебаты, а вас – г-жа Влащенко, промодерировать. Это было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, а мы могли бы друг другу задать вопросы, и все бы увидели – был он ли он эффективен или нет", – заявила "слуга народа".

Напомним, еще в середине июля президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Киева было бы интересно послушать дебаты между Виталием Кличко и Ириной Верещук по важным для столицы вопросам.

В тренде
Встреча в "нормандском формате": почему позиции Украины ухудшились

По его мнению, предметные профессиональные дебаты, по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны.

Реклама

"Киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", – резюмировал глава государства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

КГГА Виталий Кличко местные выборы Ирина Верещук выборы 2020

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Богдан говорил с Гордоном 4,5 часа. Мы выделили ключевые моменты
Богдан говорил с Гордоном 4,5 часа. Мы выделили ключевые моментыПолитика
В
В "Слуге народа" рассказали, что означает инспекция в районе поселка ШумыПолитика
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в Минске
Вопрос формата: кто может возглавить украинскую делегацию ТКГ в МинскеПолитика
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
Лукашенко снова позорится с
Лукашенко снова позорится с "перехватом" Меркель: Как бы вы ни хихикали, это реальный разговорПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять