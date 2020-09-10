"Слуга народа" вызвала Кличко на дебаты: А был ли мэр эффективен?

После того, как нардеп от "Слуги народа" и кандидат на пост столичного мэра Ирина Верещук полетала над Киевом, она вызвала на предвыборные дебаты нынешнего киевского городского голову Виталия Кличко.

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Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24".

"Если бы Кличко был эффективным главой КГГА, ему бы не нужно было объяснять сейчас избирателям, может ли он быть эффективным. Я, пользуясь случаем, приглашаю г-на Кличко на дебаты, а вас – г-жа Влащенко, промодерировать. Это было бы очень важно, чтобы все избиратели услышали, а мы могли бы друг другу задать вопросы, и все бы увидели – был он ли он эффективен или нет", – заявила "слуга народа".

Напомним, еще в середине июля президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Киева было бы интересно послушать дебаты между Виталием Кличко и Ириной Верещук по важным для столицы вопросам.

По его мнению, предметные профессиональные дебаты, по вопросам жизни города, градостроительства, ЖКХ, инфраструктуры, финансов, транспорта были бы очень интересны.

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"Киевлянам очень интересно было бы услышать ответы на эти вопросы на дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук", – резюмировал глава государства.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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