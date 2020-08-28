"Слуга народа" Тищенко назвал войну на Донбассе братоубийственной

Народный депутат Верховной Рады Николай Тищенко ("Слуга народа"), который ранее собирался баллотироваться в мэры Киева, считает, что возвращать Донбасс силой нельзя, и называет войну на востоке "братоубийственной".

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Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала "Ходят слухи".

По его словам, политики "без боя отдали наш Донбасс", за что должны понести наказание. В то же время, он не стал называть конкретные имена виновников оккупации ОРДЛО российскими войсками и подконтрольными им боевиками.

Сам он утверждает, что захваченные территории "ни в коем случае нельзя возвращать силовым способом".

"Потому что в Донецке живут украинцы. Мы не можем заниматься братоубийственной войной", – сказал Тищенко.

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Нардеп добавил, что на востоке – не гражданская война, а война за независимость. Также он считает, что на Донбассе нужно провести демократические местные выборы и "забрать нашу украинскую границу", но когда именно это необходимо сделать, он не сказал.

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По словам Николая Тищенко, украинцы и россияне "должны жить в добром соседстве". Поэтому он надеется, что жители России "очнутся и вспомнят, что мы когда-то были братскими народами", но к руководству РФ у политика возникло "много претензий".

"Русский народ – наши друзья. Но руководители, которые тянут в бездну, в разрыв, – к ним очень много вопросов и претензий", – отметил нардеп.

Стоит отметить, что это уже не первый конфуз с Николаем Тищенко. Например, 26 апреле он назвал годовщину взрыва на Чернобыльской АЭС "очень большим праздником".

А до этого он сравнил "формулу Штайнмайера" для мирного урегулирования на Донбассе с надувной куклой, а Украину – с насосом.

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