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"Слуга народа" после скандала под Радой: Записываюсь на курс управления гневом

2 июня, 11:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат Камельчук дал несколько громких обещаний после того, как его жена неправильно припарковалась

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук после скандала с парковой под Верховной Радой принес извинения и заявил, что заплатит штраф. Также он передаст на благотворительность сумму, которая в 10 раз превышает штраф.

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Об этом он сообщил в Facebook.

Он признал, что был не прав.

"Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека недопустимо. Простите все, чей моральный устрой я зацепил", – написал Камельчук.

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В связи с этим он решил:

  • добровольно оплатить штраф за парковку в неположенном месте (425 грн);
  • извиниться перед журналистами программы "Останови лося";
  • вместе с женой пройти частный курс ПДД;
  • в дальнейшем останавливаться/парковаться только в установленных местах;
  • запишется на курс "Управление гневом";
  • передаст на благотворительность сумму, в 10 раз превышающую штраф.
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Напомним, ранее мы писали, что Камельчук после отдыха в Африке на берегу Индийского океана купил себе дорогую иномарку. Ориентировочно (в зависимости от комплектации) такой автомобиль стоит 20-30 тыс. долл.

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