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"Слуга народа" попался на просмотре эротических фото во время заседания Рады (видео)

3 декабря, 15:33

Виталий Семченко Виталий Семченко

На экране смартфона нардепа заметили голую женщину

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Петруняк во время заседания парламента рассматривал фотографии эротического содержания.

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Соответствующую трансляцию вел канал "Рада Live".

Во время выступления представителя партии "ОПЗЖ" в кадре появился Петруняк со своим смартфоном. В какой-то момент на экране телефона на несколько секунд появилась обнаженная женская грудь.

Видео: Telegram

Напомним, ранее журналисты сняли весьма недвусмысленную переписку нардепа Ирины Констанкевич с незнакомкой.

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Также мы писали, что в прошлом году председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова прямо на рабочем месте обсуждала с мужем секс на новом матраце.

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Однако нардепы решают в зале под куполом не только вопросы любовного характера. Например, в декабре прошлого года член партии "Слуга народа" Александр Кабанов занимался покупкой дорогостоящего автомобиля.

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Верховная Рада скандал грудь переписка слуга народа
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