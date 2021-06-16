"Слуга народа" объяснила, почему у Байдена такое внимание к Путину

У человека, относительно которого у всех большие сомнения, есть ядерное оружие, поэтому президент США настороже

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Коллаж: "Сегодня"

Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук считает, что президент США Джо Байден уделяет внимание Владимиру Путину из-за "ядерного чемоданчика". То есть у далекого от демократии человека есть опасное оружие, и это настораживает.

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Об этом депутат сказала в эфире "Утра чемпионов" на канале "Украина 24".

По ее словам, с точки зрения экономики ВВП России равняется ВВП штата Техас. Следовательно, экономически Россия никоим образом не влияет на мировую политику.

"Но у нее есть ядерный чемоданчик. И этот ядерный чемоданчик в руках у человека, относительно действий которого у всех большие сомнения. Действия России не соответствуют международному праву, здравому смыслу, основам демократии и так далее", - отметила Евгения Кравчук.

Кроме того, для Байдена важно показать, что "Америка вернулась".

"Ему нужно загладить то, что наделал Трамп. Поэтому Байден возвращает США на эту "шахматную доску" как сильного партнера Западного мира", – добавила она.

Напомним, 16 июня встречаются президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. Байден впервые поговорит с Путиным в качестве президента, для Путина встреча станет первой зарубежной с января 2020 года.

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Вчера, 15 июня, борт № 1 с Байденом приземлился в аэропорту Женевы "Куантрен". Президента США встретил швейцарский коллега Ги Пармелен.