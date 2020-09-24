Словакия назвала условия вступления Украины в Евросоюз

Братислава может оказать помощь Киеву в этом вопросе, говорит Зузана Чапутова

Страны-члены Евросоюза должны сформировать конкретное видение и условия присоединения Украины к ЕС, однако Киеву нужно осуществить все необходимые реформы.

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Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по результатам переговоров в Братиславе, сообщает Укринформ.

"Что касается вступления Украины в Европейский Союз и вопроса, что может сделать Словакия на этом направлении, то, прежде всего, это четкая позиция Словакии, которую она представляет перед всеми членами ЕС: речь идет о принципе, что каждая страна имеет право выбрать, куда она будет принадлежать и куда ей идти. Мы будем стараться, чтобы конкретные страны-члены Европейского Союза установили конкретные условия вступления Украины в Европейский Союз. Очень важно, чтобы Украина имела видение своего вступления в ЕС", – заявила она.

В то же время президент Словакии указала на то, что перед вступлением Украины в Евросоюз нужно провести все необходимые реформы. По ее словам, Братислава может оказать помощь Киеву в этом вопросе, "имея опыт своего вступления в такую организацию, как Евросоюз".

Она также указала, что такой обмен опытом может быть взаимно полезным ввиду того, что обе страны борются с общими вызовами, как, например, реформа судебной системы.

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Напомним, на встрече с послами стран "Большой семерки" Зеленский особое внимание уделил судебной реформе, в частности, имплементации закона о деятельности органов судейского управления.

О чем еще говорили главы государств, смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

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