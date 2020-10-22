Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости политики

"Самые слабые будут уходить": Зеленский допустил новые отставки в правительстве

22 октября, 20:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент не исключает увольнения отдельных министров и роспуск Рады

Отставки всего правительства в Украине не планируется, но отдельные члены правительства все же могут быть уволены.

Реклама

Об этом в интервью украинским телеканалам, среди которых также был и канал "Украина", заявил президент Владимир Зеленский.

"Головы могут полететь, это правда. Самые слабые будут уходить", – сказал Зеленский, уточнив, что в ближайшее время он проведет консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу работы некоторых министров.

Кроме того, президент допускает и самороспуск Верховной Рады. Он считает это возможным, если будет принят закон о пожизненном заключении для коррупционеров. К слову, этот вопрос собираются вынести на всеукраинский опрос, который пройдет во время местных выборов 25 октября.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отставка Верховная Рада Владимир Зеленский Кабинет министров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на Донбассе
Погрузили как военных и увезли на передовую: видео с депутатами на ДонбассеПолитика
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров
Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеровПолитика
"Снова появился драйв и задор": эксперт оценил ежегодное послание ЗеленскогоПолитика
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в Харькове
Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в ХарьковеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять