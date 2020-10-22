"Самые слабые будут уходить": Зеленский допустил новые отставки в правительстве

Отставки всего правительства в Украине не планируется, но отдельные члены правительства все же могут быть уволены.
Об этом в интервью украинским телеканалам, среди которых также был и канал "Украина", заявил президент Владимир Зеленский.
"Головы могут полететь, это правда. Самые слабые будут уходить", – сказал Зеленский, уточнив, что в ближайшее время он проведет консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу работы некоторых министров.
Кроме того, президент допускает и самороспуск Верховной Рады. Он считает это возможным, если будет принят закон о пожизненном заключении для коррупционеров. К слову, этот вопрос собираются вынести на всеукраинский опрос, который пройдет во время местных выборов 25 октября.
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