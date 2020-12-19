Скауты передали Зеленскому и его супруге Вифлеемский огонь мира

Глава государства поздравил всех с наступающими праздниками

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с представителями скаутских организаций и получили из их рук Вифлеемский огонь.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президента с супругой и поблагодарили за возможность встретиться", – говорится в сообщении.

Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира.

"Мне особенно понравились ваши слова о том, что после темноты обязательно наступает утро. Поэтому всем вам и каждому украинцу желаем в следующем году постоянного чувства светлого, теплого, важного для всех нас утра", – добавил Зеленский.

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Ранее представители скаутской организации "Пласт" утром 14 декабря принесли в сессионный зал Киевсовета благодатный Вифлеемский огонь.

Напомним, в прошлом году украинские скауты передали главе государства Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

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