Скандалы, драки и оружие: что известно о журналистке и экс-нардепе Татьяне Черновол

15 декабря Генеральное бюро расследований вручило экс-нардепу Татьяне Черновол обвинительный акт по делу об убийстве человека во время поджога офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Реклама

Она отрицает предъявленные ей обвинения и называет сфальсифицированными. По ее мнению, считает, что доказательная база основана только на том, что ее идентифицировали при штурме офиса.

В то же время, за последние 20 лет бывшая активистка "засветилась" в десятках других громких дел, и сайт "Сегодня" решил напомнить самые яркие из них:

10 апреля 2020 года следователи Госбюро расследований пришли к Черновол домой с обысками. Речь шла об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса Партии регионов, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается.

Реклама

/ Фото: ГБР

28 января 2020 года бывший депутат проникла на охраняемую территорию ГБР на ул. С Петлюры, 15 в Киеве – перелезла через забор с колючей проволокой, вошла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон. Нарушительницу не без проблем вывели из зала – во время сопровождения к выходу она оказывала сопротивление правоохранителям.

Реклама Скриншот

В марте 2019 года Черновол наградили орденом "За мужество". Бывшие и действующие украинские военные возмутились, а соцсетях хлынула волна сообщений с хештегом #Таня_верни_орден.

В ответ она заявила, что это была награда не за фронт, а за Майдан.

"Можете верить, можете нет – во времена Януковича я сознательно ходила по краю лезвия, провоцировала, дралась с охранниками Яныка, вывешивала на блоги расследования, которые боялись печатать все без исключения СМИ, лазила через заборы в десятки Межгорий, пилила охотничьи вышки Яныка, разбивала машины СБУ, захватывала КГГА, жгла офис Партии регионов", – писала Черновол в Facebook.

Реклама

В январе 2017-го министр внутренних дел Арсен Аваков подарил Черновол именной пистолет "Форт-9". Это вызвало резонанс в обществе, поскольку журналисты и блогеры заявляли, что огнестрельное оружие было вручено человеку, якобы состоявшему на учёте у психиатра.

17 марта 2016 года во время обсуждения поправов в УПК Украины об отчуждении имущества до решения суда внефракционный депутат Яков Безбах сделал возмущённый выкрик со своего места. После этого Черновол подошла к нему и расцарапала лицо.

18 февраля 2016 года Черновол проникла в автомобиль участника акции протеста против деятельности депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, отказываясь его покидать.

8 февраля 2016 года Черновол вместе с соратниками устроила нападение на палатки "Тарифного майдана", организованного депутатами Верховной рады Сергеем Каплиным и Александром Сугоняко ("Блок Петра Порошенко") против решений правительства Арсения Яценюка.

В июне 2015-го нардеп от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол в Мироновке Киевской области ворвалась в офис одной из фирм, избила секретаршу и пыталась вынести документы общества, чтобы сфотографировать на iPad. Как оказалось, эта фирма была также офисом депутата Александра Онищенко. Секретарь компании обратилась в милицию с заявлением о ее избиении. В то же время в пресс-службе Черновол заявили, что именно на нее было совершено нападение.

Читайте также: "Нам всем сухари сушить?": реакция сети на обвинение Черновол в убийстве

21 мая 2015 года Черновол нарушила регламент и проголосовала вместо своей коллеги Елены Ледовских за изменения Налогового кодекса, касающиеся особенностей налогообложения ввоза электромобилей. Позже Черновол заявила, что сделала это умышленно.

8 сентября 2014 года Черновол напала на министра Кабмина Остапа Семерака, расцарапав ему лицо из-за того, что министр отказался поддержать законопроект Черновол о Национальном бюро расследований, отдав предпочтение варианту депутата "Блока Порошенко" Виктора Чумака.

В августе 2014-го муж журналистки и общественной активистки – Николай Березовый погиб от пули снайпера, когда его батальон "Азов" пытался освободить от боевиков Иловайск Донецкой области.

19 марта 2014 года группа людей, вооружённых холодным и огнестрельным оружием, напала на офис Государственной архитектурно-строительной инспекции. Они представились представителями Антикоррупционного бюро, возглавляемого Черновол – угрожали оружием и взяли в плен двоих айтишников, находившихся в это время в здании, а также выносили документы и ценности. Пленных удалось освободить только после прибытия милиции и журналистов.

Читайте также: Экс-нардепу Татьяне Черновол запретили приближаться к бывшему офису Партии регионов

18 января 2014 года группа протестующих под руководством Черновол разгромила офис Партии регионов на улице Липской в Киеве. При штурме здания активисты кидали коктейли Молотова. В здании на тот момент были люди. Один из них, техник и компьютерщик Владимир Захаров, задохнулся в дыму.

В ночь на 25 декабря 2013-го двое неизвестных жестоко избили журналистку. Сначала Porsche Cayenne протаранил Chevrole Aveo Черновол на трассе под Борисполем. Когда легковушка активистки европротестов заглохла, женщину избили до потери сознания и бросили в кювете.

У нее было сотрясение мозга, сломан нос и многочисленные гематомы. Татьяна не могла ходить, ей даже сложно разговаривать.

1 декабря 2013-го Черновол участвовала в захвате здания Киевской мэрии во время Народного вече и неоднократно оказывалась на автобусах со спецназовцами во время акций протеста.

В ноябре 2013-го Черновол на Европейской площади в Киеве засекла автомобиль прослушки, с которого СБУ "вела" лидеров оппозиции. В результате митингующие уничтожили спецмашину.

16 августа 2013 года Черновол с группой активистов пришла в сессионный зал Киевсовета в знак протеста против проведения запланированный на 19 августа сессии горсовета, срок работы которой закончился 2 июня. Четверо активистов арестовали и дали пять суток админареста. Татьяна пробыла на карнизе здания , пока её не сняли бойцы МЧС. За это ее дважды оштрафовали: на 130 гривен за неповиновение милиции и на 113 гривен за хулиганство.

1 марта 2013 года на итоговой пресс-конференции тогдашнего президента Виктора Януковича охрана пыталась выгнать журналистку Татьяну Черновол. За нее вступился один из иностранных корреспондентов, попросив президента дать распоряжение отпустить девушку. Черновол вернулась в зал и задала Януковичу свой вопрос – о том, как он стал губернатором Донецкой области.

6 октября 2012 года Черновол избили на её избирательном округе при попытке выяснить происхождение фальшивых листовок от её имени. Листовки с призывом перечислить средства на, якобы, её поддержку, где был указан неизвестный ей счет, распространяли неизвестные. По словам Татьяны, фальшивых листовок было напечатано около 100 тысяч.

13 сентября 2012 года во Львове журналистку облил ведром зелёной краски неизвестный молодой человек. По словам соседей, парень ждал Татьяну под подъездом три дня. По мнению Татьяны, эту провокацию могли устроить как местные соперники на выборах в Верховную Раду, так и политики центральных органов власти. За неделю до этого события неизвестные прокололи шины её автомобиля

24 августа 2012 года, на День Независимости, Черновол проникла на территорию загородной резиденции Януковича в Межигорье, где пробыла около трех часов, пока её не задержала охрана. Журналистка успела сделать мобильным несколько фото, выложенных в сети. Целью акции было показать, что "заборы — это ничто, ни один забор не может защитить врагов Украины от возмущенного народа".

1 августа 2012-го, на следующий день после того, как председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал законопроект "Об основах государственной языковой политики" и направил его на подпись президенту, Черновол сделала надпись на дороге возле резиденции Януковича в Межигорье: "Янукович, язык — твой приговор. Не подписывай!" Её задержали сотрудники ГАИ и отправили в Вышгородский райотдел милиции. Журналистке "шили" статью 173 — мелкое хулиганство, но суд оправдал ее. И хотя в действиях Черновол суд не увидел правонарушения, надпись на асфальте была закрашена в тот же день неизвестными.

В 2001-м году Татьяна Черновол во время одной из акций "Украина без Кучмы" вместе с подругой приковала себя к рельсам на железнодорожной станции в Киеве, протесту против задержания одного из членов УНА-УНСО. А когда партия пошла на переговоры с властью, она расценила это как "предательство принципов" и покинула организацию.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Черновол обвинили в убийстве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама