Скандальные довыборы в Раду на Прикарпатье: "слуга народа" отреагировала на решение суда по Вирастюку

После того, как Большая палата Верховного суда отменила протокол о победе на довыборах в Верховную Раду депутата Василия Вирастюка, в "Слуге народа" считают, что необходимо проверить все заявления о нарушении законодательства, и если нужно, провести перерасчет голосов.

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Об этом на телеканале "Украина 24" заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

Она призвала дождаться окончательного решения судов всех инстанций.

"Несмотря на то, что Вирастюк является представителем нашей партии, мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы, без "сеток", "каруселей", – сказала Мошинец.

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Она также отметила, что в случае, если Вирастюк действительно выиграл эти выборы и все протоколы соответствуют количеству бюллетеней, то он должен стать депутатом.

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Как мы писали ранее, 4 апреля ЦИК сообщила, что на 87-м округе победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Согласно обнародованным результатам, он опередил своего ближайшего конкурента, кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко, всего на 749 голосов.

А вечером, 1 мая, Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк признан победителем в округе №87 в Ивано-Франковской области.