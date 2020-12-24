Скандальному судье Вовку из Киева вручили повестку в суд

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку официально вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд по делу о "захвате власти".
Документ ему передали 24 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро, о чем сообщили в ведомстве.
"Вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился в качестве приглашенного гостя", – отметили в НАБУ.
Следующее заседание ВАКС состоится 6 января, и на нем ожидается присутствие Вовка.
Бывший народный депутат Сергей Лещенко уточнил, что повестку Вовку передали 23 декабря на мероприятии, организованном главой Одесской юридической академии Сергеем Киваловым в Киеве. На празднике также присутствовал и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.
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