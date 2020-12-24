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Скандальному судье Вовку из Киева вручили повестку в суд

24 декабря, 14:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку официально вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд по делу о "захвате власти".

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Документ ему передали 24 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро, о чем сообщили в ведомстве.

"Вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился в качестве приглашенного гостя", – отметили в НАБУ.

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Следующее заседание ВАКС состоится 6 января, и на нем ожидается присутствие Вовка.

Бывший народный депутат Сергей Лещенко уточнил, что повестку Вовку передали 23 декабря на мероприятии, организованном главой Одесской юридической академии Сергеем Киваловым в Киеве. На празднике также присутствовал и председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

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