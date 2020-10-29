Скандальное решение Конституционного суда. Зеленский ждет от судей объяснений

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от судей Конституционного суда Украины объяснить, на каких основаниях КСУ принял скандальное решение отменить наказание за незаконное обогащение и е-декларирование.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "от вразумительного ответа судей КСУ зависит дальнейшее развитие событий: продолжится ли эскалация или кризис будет разрешен быстро и эффективно".

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Как отметил Подоляк, никто не ожидал, что Конституционный суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считаные дни превратится в агрессивного политического игрока".

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При этом Подоляк отметил, что у президента Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

По его словам, "среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КСУ с выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти".

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Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию, добавил Подоляк.

Отметим, президент Владимир Зеленский уже созвал срочное заседание СНБО из-за последних громких решений Конституционного суда.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

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