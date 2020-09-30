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Скандал в ТКГ по Донбассу: Россия нарушила тайну переговоров

30 сентября, 22:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Грызлов заявил, что намерен без разрешения опубликовать записи переговоров

Сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прервал скандал, когда выяснилось, что российская делегация нарушила режим конфиденциальности.

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Об этом со ссылкой на источник в ТКГ сообщает Украинская правда.

Модератор заседания – спецпредставитель ОБСЕ действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау – вынуждена была вмешаться и приостановить заседание 30 сентября, когда стало известно, что представители России вели несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ. А глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что намерен без разрешения опубликовать записи переговоров.

Представитель ОБСЕ предложила взять паузу в работе и провести отдельное заседание, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, которую должны придерживаться все участники.

Украина поддержала эту позицию, подчеркнув, что нельзя делать вещи, которые противоречат договоренностям и международной практики переговоров. Украинская сторона поблагодарила Грау за ее позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс.

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"При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", – заявил собеседник агентства Интерфакс-Украина.

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После видеоконференции Грызлов обвинил Украину в отказе фиксировать любые договоренности по итогам консультаций, якобы избегая ответственности за их невыполнение, сообщает ТАСС.

По его словам, прошедшее заседание ТКГ "было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию" (хотя ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи не было предусмотрено условиями заседания, на что и указала Хайди Грау. – Ред.)

Напомним, Россия четыре часа блокировала начало работы ТКГ по сути, после чего глава украинской делегации Леонид Кравчук жестко напомнил Грызлову: Украина – независима и не позволит диктовать условия.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что уже не первый месяц российская сторона в ультимативной форме требует отмены четвертого пункта постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, согласно которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Киеву контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс прослушка ТКГ подслушка Хайди Грау Борис Грызлов

Источник: Сегодня

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