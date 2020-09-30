Скандал в ТКГ по Донбассу: Россия нарушила тайну переговоров

Сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе прервал скандал, когда выяснилось, что российская делегация нарушила режим конфиденциальности.

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Об этом со ссылкой на источник в ТКГ сообщает Украинская правда.

Модератор заседания – спецпредставитель ОБСЕ действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау – вынуждена была вмешаться и приостановить заседание 30 сентября, когда стало известно, что представители России вели несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ. А глава российской делегации Борис Грызлов заявил, что намерен без разрешения опубликовать записи переговоров.

Представитель ОБСЕ предложила взять паузу в работе и провести отдельное заседание, чтобы договориться по поводу кодекса поведения и информационной политики, которую должны придерживаться все участники.

Украина поддержала эту позицию, подчеркнув, что нельзя делать вещи, которые противоречат договоренностям и международной практики переговоров. Украинская сторона поблагодарила Грау за ее позицию и настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс.

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"При этом украинская делегация открыта для совместного обсуждения дальнейшего формата работы ТКГ. Украинская сторона настаивает на исключительном мандате и праве ОБСЕ модерировать переговорный процесс. Украинская сторона готова продолжать работу в формате 24/7, но строго придерживается позиции ОБСЕ о формате проведения переговоров в ТКГ", – заявил собеседник агентства Интерфакс-Украина.

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После видеоконференции Грызлов обвинил Украину в отказе фиксировать любые договоренности по итогам консультаций, якобы избегая ответственности за их невыполнение, сообщает ТАСС.

По его словам, прошедшее заседание ТКГ "было на грани срыва из-за нежелания представителя ОБСЕ и делегации Украины вести фиксацию" (хотя ведение стенограммы, аудио-, видеозаписи не было предусмотрено условиями заседания, на что и указала Хайди Грау. – Ред.)

Напомним, Россия четыре часа блокировала начало работы ТКГ по сути, после чего глава украинской делегации Леонид Кравчук жестко напомнил Грызлову: Украина – независима и не позволит диктовать условия.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что уже не первый месяц российская сторона в ультимативной форме требует отмены четвертого пункта постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине, согласно которому выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Киеву контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак

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