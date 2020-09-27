Скандал в "Слуге народа": партия отреагировала на заявление нардепа о коррупции

Партия "Слуга народа" начала внутреннюю проверку по обвинениям народного депутата от этой политической силу Николая Галушко в коррупции. Он утверждал, что места в списках партии на местные выборы были проданы.

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Депутат даже записал в Facebook видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

По его словам, во время недавнего деления Украины на новые районы "кулуарная политическая игра руководства "Слуги народа" едва не уничтожила" его родной Броварской район.

"А сейчас на местных выборах все места в списках от партии "Слуга народа" были проданы. И призыв идти на выборы бороться с коррупционерами и старыми элитами, к сожалению, просто слова. Для этого достаточно открыть список кандидатов от партии "Слуга народа" в моем округе. В таких политических выборах ни я, ни моя команда принимать участие не будет. Поэтому я, Галушко Николай Леонидович, официально заявляю о выходе из партии "Слуга народа", – заявил он.

Видео: facebook.com/sluganarodu.official

В официальном заявлении партии по этому поводу отметили, что речь идет о якобы продаже мест в списках на 97 округе в Киевской области.

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"Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки. Мы также проверяем факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии "Слуга народа" Александр Дубинский. По его данным, господин Галушко встречался с политическими оппонентами "Слуги народа" в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы", – говорится в заявлении.

В партии отметили, что имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек "Слуги народа" и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся. Также в политической силе отреагировали на заявление Галушко об уходе из партии.

"По словам господина Глушко о намерении выйти из партии "Слуга народа". Когда от депутата поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят его в соответствующем с уставом порядке. Подчеркиваем, что о выходе господина Глушко из фракции в парламенте речь не идет", – заявили в "Слуге народа".

Напомним, недавно в президентский политической силе уже был коррупционный скандал. НАБУ разоблачило целую коррупционную схему преступной группировки с помощью тайного агента, в которой оказался замешан и народный депутат. Юрченко потребовал от подставного "инвестора" взятку в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета. Позже депутата арестовали, но спустя три дня он вышел из СИЗО под залог.

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