Скандал в Литве: кандидат в Сейм назвал "героем" убитого ФСБ Захарченко

У члена Партии труда Сергея Дмитриева позиция по Донбассу, отличная от государственной

В Литве может разразиться политический скандал: там кандидат в местный парламент – Сейм республики – выступил с провокационным заявлением, назвав "героем" два года назад ликвидированного главаря боевиков т.наз. "ДНР" Александра Захарченко, сообщает портал Delfi.lt.

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Внимание пользователей соцсетей привлек комментарий кандидата в депутаты от Партии труда Сергея Дмитриева, который высказался в поддержку Захарченко.

"Он выступал за возвращение жителям Донбасса возможности самим определять свое будущее, государственное устройство, решать в какой стране им жить, на каком языке разговаривать. Александр Захарченко вместе со всеми – плечом к плечу – защищал свою Родину, возглавив народное ополчение. За успешную операцию в Дебальцево ему было присвоено звание "Герой ДНР", а уже после освобождения – орден "Славы ДНР" и звание "генерал-майор" ЛНР. Вклад Александра Захарченко в становление молодой республики навсегда останется в памяти", – говорится на публичной странице "Движение за правду", одной из структур ультраконсервативной российской партии "За правду" Захара Прилепина.

Под этим же обращением в Facebook кандидат в депутаты Сейма написал комментарий: "Светлая память герою!".

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Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что официальная позиция Литовской Республики по вопросу конфликта на Донбассе – ошибочная.

"Да, считаю ошибочной, так как каждое суверенное государство должно решать свои проблемы без вмешательства извне", – говорит он.

Любопытно, что Дмитриев долгие годы возглавлял партию "Союз русских Литвы".

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Издание напомнило, что еще в 2014 году МИД и Сейм постановили, что Литва "расценивает продолжающееся присутствие вооруженных сил России и контролируемых ею вооруженных групп на территории Украины как оккупацию обозначенных частей территории".

С тех пор позиция официального Вильнюса не менялась – литовское руководство считает, что РФ совершила акт агрессии против Украины.

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В свою очередь власти Украины с 2015 года рассматривают Александра Захарченко как главу террористической организации. США и Евросоюз включили его в санкционные списки в 2014 году.

Также напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, почему за ликвидацией Захарченко стоит ФСБ РФ. По его словам, Россия "зачищает" в фейковых республиках тех, кто может стать свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах.

Видео: baza.io

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