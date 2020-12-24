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Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление

24 декабря, 14:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Представители Додика хотят доказательств, что украденная икона – часть культурного наследия Украины

Кабинет председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика обратился в посольство Украины с циничным требованием предоставить информацию относительно похищенной в Луганске иконы и подтвердить ее принадлежность к культурному наследию нашей страны.

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Об этом сообщает местное издание известно Klix.ba.

В кабинете министров БиГ заявили, что переданная Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову позолоченная икона из Луганска не была украдена, а якобы принадлежала семье из Республики Сербской.

В запросе указано, что икона была передана Лаврову с двумя другими семейными реликвиями и, по информации кабмина, не входит ни в один список охраняемых, утерянных или отчужденных культурных ценностей какой-либо страны.

При этом представители Додика попросили посольство указать, включена ли икона в какой-либо список отчужденных вещей, которые разыскивает Украина.

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А хорватское издание Dnevnik.hr обратило внимание, что сам Додик не комментировал скандал целых семь дней, после чего его офис обнародовал в СМИ заявление, что икона не была украдена, а является семейной собственностью. При этом ничего не сказали о том, как икона на самом деле попала в БиГ.

"Если у Украины есть доказательства того, что эта икона является частью культурного, религиозного и исторического наследия Украины, просьба сообщить в посольство, кому и в какое время принадлежала данная икона, была ли она отчуждена, от кого, когда и где, и находится ли она в каким-либо списке отчуждаемых вещей, которые разыскивает Украина", – говорится в записке Додика.

Напомним, МИД РФ вернул украинскую икону, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову, дипломатам Боснии и Герцеговины.

Также сообщалось, что старинные иконы похитили в церкви в Винницкой области:

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Россия Босния Донбасс луганск скандал икона Сергей Лавров Додик Босния и Герцеговина

Источник: Сегодня

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