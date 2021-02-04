Скандал с блокировкой телеканалов: что об этом думают депутаты Рады

В Слуге народа считают, что все законно, а оппозиция уже грозится подать в суд

Три украинских телеканала остаются заблокированными второй день подряд. В парламенте продолжаются споры о законности отключения "112 Украина", ZIK и NewsOne. Во фракции большинства утверждают – санкции можно накладывать даже без решения суда, нарушения здесь нет. Корреспондент "Сегодня" Валерия Шапоренко узнавала, что об этом думают депутаты.

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Большинство депутатов поддерживает решение СНБО. В "Слуге народа" убеждены, что подробности постановления не могут разгласить из-за секретности.

"По закону о санкциях предусмотрено – не требуется решения суда для того, чтобы эти санкции вводить. Это наоборот, как раз такой быстрый шаг для того, чтобы принять решение, которое сейчас необходимо для того, чтобы защитить национальные интересы", – сказала замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук.

С такими заявлениями не согласны во фракции ОПЗЖ, в которую входит владелец трех заблокированных каналов Тарас Козак. Решение называют наступлением на свободу слова.

"Никто не закроет рот журналистам, и мы будем бороться за свободу слова как один из основных базовых принципов демократии. То, что произошло вчера, не было в истории Украины никогда. Посягать на свободу слова – это все равно, что посягать на независимость наших граждан", – сказал нардеп Нестор Шуфрич.

Видео: Сегодня

Оппозиционеры отмечают – если каналы нарушали действующее украинское законодательство, то Совет по вопросам телевидения и радиовещания должен был вынести им предупреждение или аннулировать лицензию.

"Если были какие-то конкретные претензии к господину Козаку, конкретные претензии, если он нарушал закон, то правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело, должны обратиться в суд по мере пресечения. Но не должны отвечать по закону те юридические лица, в которых господин Козак является акционером, совладельцем и т.д.", – объяснил нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

А вот лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк напомнил, что еще в 2018 году именно его фракция внесла в парламент постановление об этих санкциях, однако тогдашний президент этого не поддержал. Он подчеркнул, что надо бороться с российским влиянием и дальше, выявлять российскую агентуру в государственных учреждениях, армии, органах безопасности, среди политиков и депутатов.

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Депутаты, которые против закрытия каналов, заявили – будут опровергать решение о блокировании и пойдут в суд.

В парламенте же обещают принять новый закон о СМИ. В документе пропишут ответственность за информационное содействие вооруженной агрессии в Украине. Документ готовят к рассмотрению уже больше года.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

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